قاتل طبيب الأسنان في زحلة في قبضة الأمن

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في زحلة ان دورية لفرع معلومات – مكتب زحلة، اوقفت قاتل طبيب الاسنان ايلي الجاسر المدعو س. ف، ويتم التحقيق معه قبل أن يصار الى تسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش التي ستتوسع في التحقيق.

وكانت مدينة زحلة اليوم قد فُجعت بنبأ وفاة طبيب الأسنان الذي كان قد تعرض للطعن بآلة حادة من قبل شخص في عيادته ببلدة أبلح، عند مستديرة ابلح الفرزل.

الطبيب جاسر وهو في العقد الثالث من العمر، وافته المنية جراء تعرضه لعدة طعنات قاتلة من قبل شخص داخل العيادة، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الخوري العام في زحلة، حيث توفي هناك.

ناشطون من بلدة ابلح قالوا ان الجاني من آل فهد وهو من نفس البلدة أبلح وانه قام بهذه الجريمة النكراء على خلفية تأخير موعده ساعة.