الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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قارب الموت تابع... الصليب الأحمر يتسلّم جثة طفلة فلسطينية

منذ 37 دقيقة
عناصر الصليب الأحمر قبالة ميناء طرابلس

عناصر الصليب الأحمر قبالة ميناء طرابلس

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تسلم الصليب الاحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري، عند نقطة العريضة الحدودية الساحلية البرية مع سوريا، جثة الطفلة الفلسطينية، ابنة مخيم نهر البارد نهال اسامة حسن، بعد أن تمكن ذووها من التعرف على جثمانها، وهي إحدى ضحايا القارب اللبناني الغارق قبالة الشاطئ السوري.

وتم نقل جثمان الطفلة الضحية الى مخيم نهر البارد، حيث ستشيع عقب صلاة العصر في مقبرة خالد بن الوليد. وغرق الزورق الذي كان يقل مهاجرين من لبنان قبالة سواحل سوريا، سابقاً.

الواقعة هي الأحدث هذا العام، في حين تدفع الأزمات المتعددة اللبنانيين إلى الفرار من الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات ببلدهم، حيث فقد عشرات الآلاف وظائفهم وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة، ما أدى إلى القضاء على القوة الشرائية لآلاف العائلات التي تعيش الآن في فقر مدقع.

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