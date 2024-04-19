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قاسم: أيّ تصعيد سنواجهه بما يستلزم حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن

منذ 4 دقائق
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قال الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني في بيروت: “إن أي تجاوز إسرائيلي للسقف المعمول به في المواجهة سنرد عليه بالمقدار التناسبي، وأي تصعيد إذا بلغ مستوى معين سنواجهه بما يستلزم حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن”.

وشدد على انه “لا انسحاب من المواجهة ولا تراجع عن المساندة والحماية، ولا يمكن أن نقبل بإقفال هذا الملف إلَّا بعد إقفال ملف غزَّة وتوقف إطلاق النار هناك”.

وأضاف: “يقولون لنا في لبنان بأنه علينا أن نفصل لبنان عن غزة، نقول لهم أنَّ هذه المساندة هي مساندة لغزة ومساندة للبنان أيضاً، لأنَّ الذي يرى أمامه ما يجري في غزة يعلم أنَّه إذا صمت فهو التالي ويعلم أنه إذا ترك الإسرائيلي يتعجرف سيصبح بموقع يكبر رأسه ويعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء”.

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