قاسم: عُقد الحكومة معروفة ومحصورة.. وعلى رأسها مشكلة تمثيل “القوات اللبنانية”!

إعتبر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ، أن عُقد الحكومة معروفة ومحصورة، وعلى رأسها مشكلة تمثيل “القوات اللبنانية”!، فإذا كان الإستنساب هو الطريق للوصول الى تشكيل الحكومة ، فالواضح بعد مرور 3 اشهر انّ هذا الطريق غير مُجد، لذلك من المهم الاتفاق على معيار يكون أساساً للتشكيل، وعندها تتشكّل الحكومة”.

اضاف قاسم في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”: “أفضل معيار يُقنع، ويكون قابلاً للتطبيق، هو نسبية التمثيل الحكومي انسجاماً مع نسبية التمثيل النيابي، وبغير المعيار المتفق عليه، يبدو انّ الامور ستتأخر”.

واكد قاسم “انّ البلد لم يعد يحتمل، والوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجة في غرفة العناية الفائقة، ومصالح الناس متعثرة ومتضررة، والبدء الفعّال بمكافحة الفساد يمر عبر الحكومة، وحاجات البلاد المختلفة تتطلّب ان نسرع في التشكيل، ولدينا نعمة كبرى يجب الّا نفرط بها، وهي نعمة الاستقرار الامني، في محيط غير مستقر في المنطقة والعالم، فلنحوّل هذه النعمة الى خيار الاستقرار السياسي من خلال تشكيل الحكومة واكتمال عقد المؤسسات في الدولة. فكل الناس يقرأون ويسمعون، ولم تعد المبررات كافية للتأخير، فليتمّ وضع الحل على سكته الصحيحة لننهض بلبنان امام التحديات”.

وعن احتمالات عدوان لإسرائيلي، قال قاسم: “لا يبدو انّ ظروف إسرائيل تسمح بعدوان حالياً على لبنان. فهي من ناحية مردوعة، وهي من ناحية اخرى تعلم مدى جهوزية المقاومة، ومن ناحية ثالثة لها ظروفها السياسية والعسكرية التي تجعلها في اهتمامات لا تصل الى حدود المبادرة الى الحرب في هذه المرحلة، ونحن كـ”حزب الله”، على الرغم من هذا التحليل السياسي، نعمل بالاحتياط ونُبقي على جهوزية كاملة لأي احتمال طارىء او مفاجىء”.

وشدّد قاسم على انّ «كل عمل تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية بشكل وقائي لوضع حد للإرهاب، بأصنافه المختلفة، هو عمل جيد”.

المصدر صحيفة الجمهورية