قاسم: نحن لا نجر لبنان إلى الحرب

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني في بيروت: “نحن لا نجر لبنان إلى الحرب، بالعكس إسرائيل وأميركا يجرَّان المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل، كان لدى الجيش نية بمبادرة الحرب على لبنان، ولكنهم عندما رأوا هذا التصميم وهذه المواجهة كَفُّوا لأنَّهم يعلمون الثمن الذين سيدفعونه”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تُعتم تماماً على خسائرها العسكرية والبشرية من أجل أن تكمل بطريقة معيَّنة ومن أجل أن تثبِّط عزائم الطرف الآخر، ولكن خسائر الإسرائيلي خسائر كبيرة جداً، إخواننا صوَّروا الكثير من الأفلام التي بينت حجم الخسائر عندهم ولكنهم لا يعلنون عنها”.

وأضاف قاسم “يوجد سقف للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي رسمناه بإرادتنا وقناعتنا أنه سقف يتناسب مع متطلبات المواجهة والمعركة في هذه المرحلة وهذا السقف مرتبط بمدى العدوان، إن توسَّع الإسرائيلي توسعنا وإن لم يتوسع بقي هذا السقف على وضعه”.