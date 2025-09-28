الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
قاسم هاشم: الوضع الراهن بلبنان يتطلب اعتماد "اللغة الهادئة"

منذ 8 دقائق
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، خلال لقائه وفودا في منزله في شبعا، ان “الوضع الراهن الذي يمر فيه لبنان والمنطقة في هذه المرحلة تتطلب اعتماد اللغة الهادئة والتعاطي بحكمة وهدوء وعقلانية والابتعاد عن كل ما يزيد من حالة التوتر والتشنج لحماية الوطن وتحصينه، وحفاظا على الاستقرار الوطني وسد اي ثغرة قد يحاول العدو النفاذ من خلالها لتخريب الواقع الداخلي”.

وأضاف: “الجميع يتحمل المسؤولية لجهة درء الاخطار عن بلدنا كي لا يندم البعض على ما قد يصيب وطننا نتيجة بعض الاخطاء والارتكابات”.

وختم هاشم: “أمام التحديات والظروف التي يواجهها وطننا يبقى الجنوب والمناطق الحدودية خاصة تدفع ضريبة المواجهة بصمود ابناء القرى وتمسكهم بارضهم رغم الدمار والخراب، وهذا ما يتطلب من الحكومة الاسراع بوضع خطة اعادة الاعمار وتأمين الاعتمادات اللازمة ودعم صمود ابناء القرى الامامية لان بقاءهم على ارضهم يعتبر عامل دعم للوطن كل الوطن، ولا يجوز التذرع بعجز في الموازنة، فأي عجز من اجل القرى الامامية هو انجاز وفعل وطني بامتياز”.

