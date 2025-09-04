قاسم هاشم: اين السيادة والكرامة ولماذا الاستهتار؟

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال تشييع علي تفاحة (الذي استشهد أمس اثر القصف الذي تعرضت له بلدة شبعا)، ان “ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات يومية هو استكمال للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم تفاهم ٢٧ تشرين الثاني بل زاد العدو من وتيرة همجيته بشكل يومي وارتفع عدد الشهداء ولم يمر يوم الا ودفع ابناء الجنوب ضريبة الصمود والانتماء الوطني الحقيقي المكتوب بالدماء النقية التي ترسم وترسخ تاريخ الوطن وبقائه في مواجهة مشاريع الكيان الصهيوني التي تستهدفه حتى بوجوده”.

أضاف: “قدر الجنوب ان يدفع ضريبة انتمائه في التاريخ والجغرافيا وعلى حدود فلسطين لتصيبه شظايا ما تعرضت له منذ نشوء الكيان العدواني حتى اليوم، وما نلاحظه ان حكومة هذه الايام لم تعد تنتبه او اعتادت على ما يتعرض الجنوب من قصف ودمار وقتل وزيادة مساحة الاحتلال وكأنه اصبح امرا طبيعيا تأقلم معه البعض في هذا الوطن، ولم تعد هناك حتى شكاوى تقدم للمنظمة الدولية، والسؤال لماذا هذه السياسات المتبعة، اهي استجابة للاملاءات والرغبات الخارجية، واين السيادة والكرامة الوطنية ولماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب، واين مقومات الصمود لابناء المناطق الجنوبية الحدودية والتي تعتبر خط الدفاع الاساسي لبقاء لبنان في مواجهة الاخطار التي تهب على المنطقة”.