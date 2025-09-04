الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاسم هاشم: اين السيادة والكرامة ولماذا الاستهتار؟

منذ 20 ثانية
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال تشييع علي تفاحة (الذي استشهد أمس اثر القصف الذي تعرضت له بلدة شبعا)، ان “ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات يومية هو استكمال للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم تفاهم ٢٧ تشرين الثاني بل زاد العدو من وتيرة همجيته بشكل يومي وارتفع عدد الشهداء ولم يمر يوم الا ودفع ابناء الجنوب ضريبة الصمود والانتماء الوطني الحقيقي المكتوب بالدماء النقية التي ترسم وترسخ تاريخ الوطن وبقائه في مواجهة مشاريع الكيان الصهيوني التي تستهدفه حتى بوجوده”.

أضاف: “قدر الجنوب ان يدفع ضريبة انتمائه في التاريخ والجغرافيا وعلى حدود فلسطين لتصيبه شظايا ما تعرضت له منذ نشوء الكيان العدواني حتى اليوم، وما نلاحظه ان حكومة هذه الايام لم تعد تنتبه او اعتادت على ما يتعرض الجنوب من قصف ودمار وقتل وزيادة مساحة الاحتلال وكأنه اصبح امرا طبيعيا تأقلم معه البعض في هذا الوطن، ولم تعد هناك حتى شكاوى تقدم للمنظمة الدولية، والسؤال لماذا هذه السياسات المتبعة، اهي استجابة للاملاءات والرغبات الخارجية، واين السيادة والكرامة الوطنية ولماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب، واين مقومات الصمود لابناء المناطق الجنوبية الحدودية والتي تعتبر خط الدفاع الاساسي لبقاء لبنان في مواجهة الاخطار التي تهب على المنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات شارل الحاج
    وزير الاتصالات: المسؤولية هي عنوان جلسة الغد
    طقس لبنان
    لبنان على موعد مع تقلبات جوية تدريجية… كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    الرئيس سلام: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف إعتداءاتها على لبنان

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟