قاسم هاشم: باسيل يحاول شدّ العصب الانتخابي

علّق النائب قاسم هاشم على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معتبرا ان “ما قيل اليوم اعادة تذكير بمواقف متكررة وكأنه اعلان برنامج انتخابي فقد تم افتتاح الموسم الانتخابي على مصراعيه والحملات الانتخابية بدأت”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لن نردّ اليوم على باسيل وحدود كلامه محاولة لشد العصب الانتخابي وهذا البلد لا يحكم الا بالتوافق ونحن نقرّ ان النظام في لبنان ولّاد ازمات”.

ورأى انه “يمكن السير بتطوير النظام من خلال الدستور والمواد الدستورية واضحة في كيفية صياغة اصول تطوير النظام”.

وقال: “ارتضينا بالقانون الانتخابي الحالي مرغمين كي تجرى الانتخابات في موعدها”.

وردّا على سؤال قال: “ما المانع من الجلوس على طاولة واحدة مع التيار الوطني الحر للتحاور؟ كنا نفضل ان نركز مع بداية العام بالايجابيات”.

واعتبر ان “اللبنانيين بأكثريتهم يراهنون على الرئيس نبيه بري والعقود الماضية اثبتت مهاراته الاطفائية”.

وعن كلمة باسيل والرد عليها، قال: “الامور التي تتطلب التوضيح كي لا يبقى التباسا عند البعض سيتطرق لها علي حسن خليل في ردّه”.

وحول موضوع الدورة الاستثنائية، قال: “اعتقد ان اكثر من 65 نائبا سيوقعون على العريضة للمطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب”.

وقال: “في جدول اعمال الدورة الاستثنائية هناك قوانين من الممكن ان تكون مطروحة امام الهيئة العامة وهي ضرورية للاقرار بعد انتهاء دراستها في اللجان وهناك سؤال من التيار الوطني الحر للحكومة وغدا سيبدأ التوقيع على العريضة”.

وتابع: “هناك اعراف تقول ان الدورة الاستثنائية مفتوحة على كلّ المواضيع”.

ورأى ان “مطالبة رئيس الجمهورية باقرار عدد من اقتراحات القوانين تعني ان على التيار يجب ان يكون اول المطالبين بدورة استثنائية”.

وفي موضوع الحكومة وتعطيل الجلسات، رأى ان “ملف المرفأ يتطلب واقعية والتزاما بالدستور والمؤسسات ولاعادة تفعيل عمل الحكومة يجب ازالة الاسباب التي ادت الى وقف جلسات مجلس الوزراء”.

وكشف ان “موضوع تصويت التيار على احالة ملف المرفأ الى هيئة محاكمة الرؤساء كان مطروحا في الكواليس الى جانب اكثر من طرح كان يتمّ التداول به”.

واعتبر ان “قضية انفجار المرفأ دخلت في مسار تسييسي للأسف والموضوع لم يعد في دائرة محلية ونرى محاولات الاستثمار لاستخدام الملف كورقة سياسية”.

وشدد على ان “مسؤولية الجميع تكمن في حلّ المسألة الحكومية باسرع وقت ممكن فالجميع مسؤول”.