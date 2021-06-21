الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاسم هاشم: بري ما زال على ما وعد به

21 - يونيو - 2021
قاسم هاشم

قاسم هاشم

A A A
طباعة المقال

اكد عضو “​كتلة التنمية والتحرير​” النائب ​قاسم هاشم​ في حديث إذاعي ان “هناك تباينات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي في ظل الصيغة اللبنانية الراهنة، وثمة اليوم ضرورة لتغيير النظام القائم”، معتبرا ان “موضوع ​الحكومة​ تتحكم به العقلية التي تفتش عن مصالحها في هذه التركيبة”.

اضاف “نحن من دعاة الحوار، والمشاورات التي كانت تجري عبر كلّ القنوات هي شكل من أشكال الحوار، الذي يجب أن يكون مستمراً في لبنان”. وشدد على أن “عقد ​تشكيل الحكومة​ داخلية بامتياز، وبإمكان اللبنانيين تجاوز ​الأزمة​ عبر تفاهمهم واعتماد لغة الهدوء والوحدة”.

وأوضح هاشم ان ” مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تحاكي أزمة الحكومة من كل جوانبها وهي مستمرة، وبري ما زال على ما وعد به لناحية استكمال مسعاه في حماية لبنان ومنع الانهيار النهائي للبلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعد اجتماع مع مكاري.. هل يستمر إضراب موظفي الوكالة الوطنية؟
    ردّ قواتي على نصرالله: المعادلة باتت واضحة
    ما حقيقة فشل النواب التغييريين في عقد خلوتهم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    يشيع ظهور عروق زرقاء في القدم وتُسمى أيضًا دوالي القدم وهناك نوع أقل حدة من دوالي القدم يُسمى العروق العنكبوتية
    العروق الزرقاء في القدمين.. أبرز الأعراض وأفضل النصائح للتغلب عليها