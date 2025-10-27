الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

قاسم هاشم: زيارة اورتاغوس لن تختلف كثيراً عن سابقاتها

منذ 3 دقائق
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

اعتبر النائب قاسم هاشم أنّ “القانون الحالي هو أسوأ قوانين الانتخابات ونحن ضدّه ولسنا راضين به وهناك استهداف في السياسة في موضوع اقتراع المغتربين بسبب عدم التكافؤ”، مشدّداً على أنّه “في موضوع الصلاحيات، هناك توازن سلطات في هذا البلد وهو الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات”.

وتمنّى هاشم، في مقابلة عبر mtv، “ألّا تحصل أي مقاطعة للجلسات التشريعية وتعطيلها ومؤسف الهجوم المركّز على الرئيس بري وواضح أن المطلوب إحداث تغيير في الانتخابات النيابية المقبلة والإخلال بالتوازن”.

وفي ما يخصّ نزع سلاح “حزب الله”، فلفت إلى أنّ “المقاومة نتيجة لأنّ الإحتلال هو السبب ولا يمكن الوثوق بالعدو خصوصاً بعد ما حصل في غزّة لذا لا يمكن الإستسلام”.

وعن زيارة الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس، فقال: “هذه الزيارة لن تختلف كثيراً عن سابقاتها لكنّها يمكن أن تحمل رسالة شديدة اللهجة ولبنان لم يتفاوض أبداً بشكل مباشر مع إسرائيل والعدو لم يلتزم بالإتّفاق فلماذا التفاوض معه؟”.

وأضاف: “موقف الرئيس برّي ثابت في ما يخصّ إطلاق سراح الأسرى والحصول على حقوق لبنان وهو ما سيقوله لأورتاغوس”.

وتابع: “سلاح “الحزب” لن يبقى إلى الأبد ولكن يجب أن يسلّم ضمن أسس معيّنة وعلينا أن نترك أمر التسليم لأصحاب القرار”.

