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قاسم هاشم: لاجراءات سريعة لحماية صحة المواطن

19 - يونيو - 2021
قاسم هاشم

قاسم هاشم

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غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “حال التخبط والارباك التي تسود ​القطاع الصحي​ فقدانا للادوية والكواشف والمستلزمات وكيفية تعاطي بعض ​المستشفيات​ يهدد الامن الصحي للمواطن، ويستدعي قرارات واجراءات سريعة لحماية صحة المواطن يكفيه ذلا وقهرا فالى متى”.

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