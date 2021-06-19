قاسم هاشم: لاجراءات سريعة لحماية صحة المواطن

غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “حال التخبط والارباك التي تسود ​القطاع الصحي​ فقدانا للادوية والكواشف والمستلزمات وكيفية تعاطي بعض ​المستشفيات​ يهدد الامن الصحي للمواطن، ويستدعي قرارات واجراءات سريعة لحماية صحة المواطن يكفيه ذلا وقهرا فالى متى”.

حالة التخبط والارباك التي تسود القطاع الصحي فقدانا للادوية والكواشف والمستلزمات وكيفية تعاطي بعض المستشفيات يهدد الامن الصحي للمواطن ويستدعي قرارات واجراءات سريعة لحماية صحة المواطن يكفيه ذل وقهر فالى متى — النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) June 19, 2021