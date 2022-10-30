قاسم هاشم لصوت الناس: برّي سيدعو لجلسة لمناقشة رسالة عون وهناك سابقة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان هناك سابقة في الرد على رسالة الرئيس ميشال عون الموجهة اليوم الى مجلس النواب، وذلك في الرسالة التي وجّهت حينما كان الرئيس سعد الحريري مكلفا.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب اليوم لا علاقة له بكلّ ما جرى في السنوات الماضية.. والرسالة تزيد من حدّة الأزمة وقد تكون نزولا عند نصيحة ما”، مؤكدا ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لنقاشها “.

وتابع: “هناك دستور هو الذي يحكم وقد كان هناك جواب للمجلس سابقا على رسالة مشابهة من الرئيس عون على ايام الرئيس الحريري.. وبالتالي هناك تجربة سابقة للمجلس النيابي في هذا الاطار والامور في البلاد لا تحتمل فتح مواضيع كسحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي “.

وتابع حول السجال مع التيار الوطني الحر: “كنا قد اخذنا قرارا بالابتعاد عن السجالات ولكن وصلنا الى مكان طفح فيه الكيل ولم يعد من الممكن ان لا نردّ “.

وقال: “هناك دستور هو الذي يحكم وقد كان هناك جواب للمجلس سابقا على رسالة مشابهة من الرئيس عون على ايام الرئيس الحريري.. وبالتالي هناك تجربة سابقة للمجلس النيابي في هذا الاطار والامور في البلاد لا تحتمل فتح مواضيع كسحب تكليف الرئيس ميقاتي “.

وعن الحوار الذي سيدعو اليه الرئيس بري: “عنوان الحوار الذي سيدعو له برّي عنوانه واحد وهو التوافق على رئيس فقناعتنا ان هذه المرحلة لا تتحمل تحدّ ولا مواجهة من اي شكل “.

وقال: “ميشال معوض مرشح تحدّ وليس مرشحا توافقيا ابدا ولا يمكن ان يشكل نقطة تلاق “.

وردا على سؤال، قال: “انور خليل عبّر عن رأيه لناحية انتخاب قائد الجيش ولكن هذا ليس رأي كتلة التنمية والتحرير وليس لدينا اسم معيّن ونحن تواقون للتوافق”.

واعتبر ان “هناك اشارات من المجتمع الدولي في موضوع النزوح السوري وكثير من القروض للبنان اهم شروطها استفادة النازحين السوريين منها”.

وردا على تغريدة للنائب جبران باسيل حول الدعوة الى جلسة لمناقشة الرسالة الى مجلس النواب، قال: “هناك اصول تتبع واليوم عطلة رسمية ولم توزع بعد الرسالة حتى يدعو برّي الى جلسة “.

وشدد على ان “الحوار هدفه الاستعجال في انتخاب رئيس ونحن في ظرف استثنائي والتوازنات الموجودة لن تسمح بانتخاب رئيس من دون التوافق”.

وفي موضوع الترسيم، شدد على ان لبنان لم يوقّع معاهدة او اتفاقية مع العدو الاسرائيلي وللمعاهدات اصول ويجب ان تمرّ على مجلس النواب ولكن ما حصل تفاهم لا اكثر ولا اقل ابلغت فيه الامم المتحدة”. من ناحية اخرى اعتبر ان خطوة الوفد اللبناني الى سوريا كانت ناقصة .