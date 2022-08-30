قاسم هاشم: لقاء قريب بين عون وميقاتي

توقع النائب قاسم هاشم “عقد لقاء قريب بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي”، لافتا إلى أن “هناك جهودا كثيرة ومتواصلة لإنجاز المهمة الحكومية”.

وشدد في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، على “دور الرئيس نبيه بري الذي يعول على التوافق والتفاهم بين المكونات اللبنانية للوصول إلى حلول للملفات العالقة منها الحكومة، إذ ان تمهيد الطريق أمام هذا الاستحقاق يمكن أن يسهل الوصول إلى انتخابات رئاسية، والرئيس بري متفائل دائما بإمكان التوصل إلى نتائج إيجابية.

وعن الجلسة النيابية المشتركة اليوم ومصير مشروع قانون الكابيتال كونترول، قال هاشم: “أن يأتي هذا القانون ولو متأخرا خير من ألا يأتي أبدا، والنقاش اليوم سيكون معمقا لأن هناك نقاطا كثيرة تحتاج إلى توضيح وتمحيص”.

واعتبر في تصريح، ان اي “محاولة لاقرار قانون الكابيتول كونترول دون ضمانات واضحة لاموال المودعين بعيدا من نصوص لا تثمن ولا تغني انما يعتبر امعانا في سرقة الودائع والتفافا على كل محاولات حماية اموال الناس وهكذا نقاش يجب التعاطي معه بحذر ووفق ما يخدم الناس وودائعهم وكي لا يكون هكذا قانون حماية للمصارف تحت ذرائع واهية والدولة مسؤلة اولا واخيرا والوصول الى صندوق استثماري، ضمانة اساسية وغير ذلك هرطقة وحبر على ورق”.