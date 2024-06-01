قاسم هاشم: لودريان لم يصل لنتيجة.. وبيان الخماسية يتماهى مع ما يقوله الرئيس بري

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا منذ البداية الى جلسات انتخابية متتالية، والبعض يريد جلسة مفتوحة الى أبد الآبدين”، لافتا إلى أن “المجلس النيابي هو المؤسسة الوحيدة الشرعية المتبقية وأنه يجب أن تبقى مؤسسة حيوية وفعالة”.

وأشار هاشم في حديث للـLBCI، الى أن “البعض لم يقبل بالحوار حتى الساعة، وبيان اللجنة الخماسية يتماهى مع ما يقوله الرئيس بري”، مشددا على أن “من يريد الذهاب الى التشاور يذهب من دون أي قيد او شرط، وكل فريق يطرح مقاربته للأمور”.

وقال: “جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تصل الى نتيجة واضحة، والكرة اليوم في ملعب الفريق الآخر، والوضع القائم يستدعي التعاطي بأسلوب مغاير”.

وأضاف: “قادرون على انتخاب رئيس في أي لحظة نتفق فيها، والوضع القائم في الجنوب يتطلب وجود رئيس”,

وأوضح أن “موضوع الرئاسة ليس مرتبطا بما يحصل بغزة ولا بما يحصل في الجنوب، وما يحصل في جنوب لبنان يجب ان يكون حافزا وعاملا مسرّعا للاتفاق على انتخابات رئاسية”، مؤكدا أن “العمل المقاوم مشرّع في البيانات الوزارية”.

وفي ملف النزوح، رأى هاشم أنه “يجب بحث الملف مع الجانب السوري، وهناك نية لإبقاء النازحين في لبنان والموجات الأخيرة بأكثرها سببها اقتصادي، والأوروبيون لا يساعدون لبنان على حل هذا الملف”.