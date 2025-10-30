قاسم هاشم: لوضع حد للعدوان الذي لم يتوقف

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح له، أنّ “الاعتداء الذي حصل فجر اليوم على بلدية بليدا واستشهاد المواطن ابراهيم سلامة واستكمل بتفجير مبنى حسينية العديسة وما سبقه امس بالتوغل في مزرعة بسطرة في مواجهة الجيش اللبناني، تطور جديد في لحظة كان ينتظر الجميع ترجمة ايجابية لحركة الموفدين والمتابعين والحديث عن تفعيل لجنة الميكانيزم، وكأن العدو الاسرائيلي أراد ان يبعث برسالة واضحة باستمرار همجيته وتفلته من أي التزام أو تفاهم وتوافق، وهذا ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته أمام مسؤولياتهم لوضع حدّ لهذه الاعتداءات”.

وأضاف: “اليوم أصبحت الأولويات أمام اللبنانيين واضحة وهي السعي بكل الامكانات لوضع حد للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف الاعمال العدوانية والانسحاب من الأرض المحتلة والتي تزداد مساحتها يوما بعد يوم وعلى الحكومة تفعيل اتصالاتها وتحركاتها بكل الاتجاهات، وما على القوى السياسية بكل توجهاتها إلّا الانتباه الى المخاطر التي يواجهها وطننا، والاقلاع في هذه الظروف الدقيقة عن كل ما يفرق ويؤجج المناخ السياسي، والتفتيش عن المشترك لحماية وتحصين وطننا بما لا يسمح لسموم العدو ومؤثراته الدخول لتخريب الواقع الوطني، لأنّ وحدة الموقف الداخلي اهم عوامل المواجهة والتصدي للمشاريع الصهيونية”.