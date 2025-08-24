قاسم هاشم: ما يتم تسريبه من أفكار يعكس النوايا الخبيثة لإسرائيل

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن المبعوثين الاميركيين توماس باراك ومورغان أورتاغوس أوضحا خلال الزيارة الأخيرة أنهما سيعودان بأجوبة واضحة حول الورقة التي وافق عليها مجلس الوزراء، متسائلا ما إذا ستكون الأجواء إيجابية، وما إذا كان لبنان سيقبل بهذه الإجابات في ظل المصالح الوطنية التي تفرض عليه مواقف حاسمة.

وشدد هاشم في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية على أن الرئيس نبيه بري يترقب ما سيحمله الوفد الأميركي. ورغم أنه سينتظر ويسمع، الا انه لا يمكن لأحد أن يثق بالنوايا الإسرائيلية، خصوصًا وأن التجارب السابقة أثبتت السلبية الدائمة من جانبها، هذا التوجس من النوايا الإسرائيلية بات واضحًا بعد أن تلقى لبنان وعودًا بالعودة بالإجابات، بينما وجهت إسرائيل موجة اعتداءات جديدة، في ردّ صريح بالنار.

وتطرق إلى التسريبات الأخيرة حول الشروط الإسرائيلية، والتي تتضمن حق إسرائيل في البقاء داخل 14 قرية لبنانية، وإفراغها من سكانها بشكل جزئي أو كلي، مشيراً إلى أن هذه التسريبات قد تكون بالونات اختبار، مؤكداً أن ما يتم تسريبه من أفكار مؤخراً يعكس النوايا الخبيثة لإسرائيل، مع تنامي طموحها في تحقيق مطامعها في لبنان. وتساءل: “أي إيجابية ننتظر وفقًا لذلك؟”.