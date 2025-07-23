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قاسم هاشم: من هنا تبدأ الحكاية

منذ ساعة واحدة
النائب قاسم هاشم

النائب قاسم هاشم

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رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لديه ثوابت في مقاربته للأمور، بغض النظر عمّا قيل حول الرد على الرد وأفكار لبنانية أو أميركية والرد عليها”، مشيرًا الى أن “المسألة منطلقة من موضوع أساسي، وهو أن هناك اتفاقًا في الأساس لا بد من الالتزام به والذي تنصل منه ولم يلتزم به هو الجانب الإسرائيلي”.

وشدد هاشم، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، على أن “أولى الأولويات تتمثل بوقف العدوان والانسحاب من الاراضي المحتلة، ومن هنا تبدأ الحكاية”، مؤكدًا أن “ثمة ثوابت وخيارات وطنية لا يمكن التخلي عنها”.

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