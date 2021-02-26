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قاضي الإجراءات التمهيدية يحدّد موعدًا أوليًا لبدء المحاكمة في قضية عياش

26 - فبراير - 2021
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

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أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان البارحة قرارًا حدّد فيه تاريخ 16 حزيران موعدًا أوليًا لبدء المحاكمة في قضية عيّاش (STL-18-10).

‏ويحدد هذا القرار للفريقين وللممثلين القانونيين للمتضررين تاريخ بدء المحاكمة فيما يواصلون التحضير لها. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراره بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، والممثلين القانونيين للمتضررين، والقاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى II، ورئيس قلم المحكمة، ورئيسة المحكمة.

وتقتضي قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة (“القواعد”) أن يحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية موعدًا أوليًا لبدء المحاكمة.

‏‏وفي غضون ذلك، ستستمر المرحلة التمهيدية وسيتابع قاضي الإجراءات التمهيدية تنفيذ مهامه بنشاط، متخذًا التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة. وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، سوف يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى II التي تحدّد الموعد النهائي لبدء المحاكمة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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