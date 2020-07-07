قاضي الإجراءات التمهيدية يحدّد موعدًا لعقد جلسة في قضية عياش

أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بياناً جاء فيه التالي:

“يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”)، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية في 22 تموز 2020. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.

وستُعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، ويمكن للمشاركين الذين يتعذّر عليهم الحضور أو يفضلون عدم الحضور أن يشاركوا عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي الإجراءات التمهيدية.

وستُعرض وقائع الجلسة على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة، وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وعملاً بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم – أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضًا إلى عقد جلسات تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة.

ولكن على ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن جائحة كوفيد-19، أصدر القاضي فرانسين عددًا من القرارات التي علّق فيها المهل القانونية في قضية عياش، حتى 30 حزيران 2020″.