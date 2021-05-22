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قاضٍ في مجلس شورى الدولة ضحية جديدة لكورونا.. فمن هو؟

منذ ساعتين
القضاء

القضاء

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غيب الموت مساء اليوم القاضي في مجلس شورى الدولة وهيب جاك دورة، بعد مضاعفات فيروس كورونا.

القاضي دورة من مواليد الميناء – طرابلس في 5 آب 1975، وقد دخل الى ملاك المجلس بصفة مستشار معاون، بموجب المرسوم رقم 17073 الصادر في 29 أيار 2006.

نال في العام 2019 دكتوراه بدرجة جيد جدا من الجامعة اللبنانية – المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية، بعنوان “أعمال الإدارة المادية أمام القضاءين العدلي والإداري”.

شغل منصب مستشار قانوني في وزارة الإعلام. وهو مؤسس الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين OWAP association.

 

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