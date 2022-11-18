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قاضٍ يخلي سبيل قاصرين ويدفع الكفالة المالية

منذ 3 دقائق
القضاء

القضاء

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أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً بتخلية سبيل قاصرين شقيقين هما: أحمد.م (مواليد 2007) وصدام.م (مواليد 2008) إثر توقيفهما منذ نحو شهر وعشرة أيام، وذلك بعد إشكال وقع بينهما وبين أحد الأشخاص على خلفية جمع صفائح التنك والخردة من الشوارع والبوَر.

ووقع الإشكال، وفق ما ورد في محضر التحقيق، بعد أن عمد المدّعي مراراً وتكراراً الى انتزاع ما يجمعه القاصران بالقوة، ما دفع بأحدهما الى رمي حجر على منزل الأخير أدى الى تحطم زجاج نافذة، فأقدم على ضربهما وتسليمهما الى فصيلة درك القبيات التي أحالتهما على فصيلة مشتى حسن.

وفي جلسة استثنائية، مَثل القاصران أمام القاضي الزعني في حضور المحامي محمد العيتاوي بتكليف من القاضي نفسه، الذي قرر الاستعاضة عن التوقيف بكفالة مالية سدّدها القاضي عنهما وأخلى سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.

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