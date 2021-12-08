قاطيشا: التمديد لمجلس النواب تمديد للانهيار

استبعد النائب وهبة قاطيشا، أن “يتجرأ أحد على التمديد لمجلس النواب في ظل الوضع الضاغط”، معتبرا أن “حصول التمديد يعني تمديد الانهيار”، مشددا على رفضه التمديد. ورأى أنه “بعدما وصلت إليه الأوضاع في لبنان من ترد، لا بد من العودة إلى آراء الناس”.

وبالنسبة إلى الطعن في تعديلات قانون الانتخاب، قال في حديث إذاعي: “لا أعتقد أنه يمكن لأي سلطة دستورية أن تمنع المغتربين من ممارسة حقهم في الانتخاب كل في منطقته”، مستبعدا “استحداث الدائرة الـ 16”.

أما في ما يتعلق بإسقاط صفة العجلة أمس عن مشروع القانون الذي يرمي الى تمديد رفع السرية المصرفية، أوضح قاطيشا “أن تكتل الجمهورية القوية طالب في الأساس برفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي”. وقال: “ولكن بما أن شركة ألفاريز ومارسال لم تبدأ بالتحقيق بعد، ومنعا من تحجج البعض لاحقا بالسرية المصرفية بغية عدم إعطاء المعلومات، طرحنا مشروع قانون معجلا للتمديد لرفع السرية المصرفية حتى انتهاء الشركة من التحقيق، غير أن الغالبية في المجلس أسقطته”.

ونبه إلى أنه “حين ستبدأ هذه الشركة بالعمل وتطلب معلومات سيتذرع البعض بالسرية المصرفية، وهذا الأمر هو تغطية للمخالفات ولكل من يتجاوز الحقوق المالية”.