الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاطيشا: التمديد لمجلس النواب تمديد للانهيار

8 - ديسمبر - 2021
وهبي قاطيشا

وهبي قاطيشا

A A A
طباعة المقال

استبعد النائب وهبة قاطيشا، أن “يتجرأ أحد على التمديد لمجلس النواب في ظل الوضع الضاغط”، معتبرا أن “حصول التمديد يعني تمديد الانهيار”، مشددا على رفضه التمديد. ورأى أنه “بعدما وصلت إليه الأوضاع في لبنان من ترد، لا بد من العودة إلى آراء الناس”.

وبالنسبة إلى الطعن في تعديلات قانون الانتخاب، قال في حديث إذاعي: “لا أعتقد أنه يمكن لأي سلطة دستورية أن تمنع المغتربين من ممارسة حقهم في الانتخاب كل في منطقته”، مستبعدا “استحداث الدائرة الـ 16”.

أما في ما يتعلق بإسقاط صفة العجلة أمس عن مشروع القانون الذي يرمي الى تمديد رفع السرية المصرفية، أوضح قاطيشا “أن تكتل الجمهورية القوية طالب في الأساس برفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي”. وقال: “ولكن بما أن شركة ألفاريز ومارسال لم تبدأ بالتحقيق بعد، ومنعا من تحجج البعض لاحقا بالسرية المصرفية بغية عدم إعطاء المعلومات، طرحنا مشروع قانون معجلا للتمديد لرفع السرية المصرفية حتى انتهاء الشركة من التحقيق، غير أن الغالبية في المجلس أسقطته”.

ونبه إلى أنه “حين ستبدأ هذه الشركة بالعمل وتطلب معلومات سيتذرع البعض بالسرية المصرفية، وهذا الأمر هو تغطية للمخالفات ولكل من يتجاوز الحقوق المالية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن