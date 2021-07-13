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قاطيشا: خلاص اللبنانيين بقيام الدولة العادلة والمسؤولة

13 - يوليو - 2021
وهبي قاطيشا

وهبي قاطيشا

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زار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا منطقة أكروم، وتناول مع الاهالي الأوضاع والضائقة الإقتصادية التي يعيشها المواطنون خصوصا في عكار، مبديا تضامنه معهم.

وأكد قاطيشا أن “خلاص اللبنانيين لا يمكن أن يكون إلا بقيام الدولة العادلة والمسؤولة، وهذا يتطلب وعيا أكبر من المواطنين ليحسنوا اختيار ممثليهم في هذه الدولة بالإبتعاد عن روح الزبائنية والمحسوبيات الرخيصة التي تمنع قيام دولة العدالة والمؤسسات”.

واتفق الحاضرون على إجراء لقاءات دورية لمواكبة الأزمة الحالية والتخفيف من انعكاساتها على المواطنين.

ثم اجتمع قاطيشا مع كتلة نواب عكار في دار الأوقاف الإسلامية، في حضور المسؤولين الروحيين في المنطقة وفاعلياتها الإدارية، وبحثوا في الأزمات التي يمر بها المواطنون خصوصا عمليات التهريب عبر الحدود وارتداداتها السلبية على حياتهم، على أن يعمل نواب المنطقة على تأمين حصة عكار من المحروقات.

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