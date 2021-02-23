قاطيشا: عمري 78 سنة.. والنائب ليس مسؤولاً عن تحديد الفئات العمرية

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وهبي قاطيشا البيان الآتي: “ردا على ما أثير حول تناولي للقاح في المجلس ، يهمني توضيح الاتي:

1- إنني مسجل على المنصة الرسمية في وزارة الصحة بالملف رقم P29GIP وذلك بتاريخ السادس من شباط دون أن أعرف أين سأتناول هذا اللقاح.

2 – تلقيت اتصالا امس عند الساعة العاشرة يبلغني بأن دوري باللقاح غدا في مجلس النواب فاعتقدت أن وزارة الصحة استحدثت مركزا للتلقيح في المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس، لأسباب عديدة قد تكون إحداها أمنية.

3- أجريت اللقاح في اليوم التالي علما بأن سني هو 78 عاماً والنائب ليس مسؤولاً عن تحديد مراكز التلقيح ولا تحديد الفئات العمرية أو المرضية”.