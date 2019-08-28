قاطيشه: باسيل حوّل الدولة الى دكانة

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه أن “شهداء المقاومة اللبنانية ما راحوا، فشهداؤنا عيشين في وجدادنا وضميرنا، ونحن نعيش معهم كل يوم”.

وقال قاطيشه عبر “لبنان الحر”، “شهداؤنا منعوا لبنان من السقوط، فنحن نحافظ على الإرث الذي اعطونا إياه، وإذا قرر رئيس الجمهورية ميشال عون عدم ارسال ممثل عنه يكون فعلياً يقوم بعملية تمييز بين اللبنانيين، وأتمنى ان تكون هذه المعلومات شائعات فهي ليست لصالح العهد ولا لصالح عون، وإذا يريد أن يتخلى عن لقب “بيّ الكل” فسيكون هو الخاسر الأكبر”.

وتأسف قاطيشه للموقف الذي أعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي يظهر نيته بأن الدولة اللبنانية بمثابة سفارة له يتواصل عبرها مع الولايات المتحدة وأوروبا لكي يبلغوا الإسرائيلي ما يريد أن يقوم به”، مشيراً إلى أن “نصرالله اختصر الدولة بشخصه”.

وأضاف، “يحق لنا الرد على العدو الإسرائيلي بكل الوسائل الرسمية، وليس تنفيذاً لمصالح دول خارجية كإيران وغيرها، فيجب أن تكون الدولة المرجع الرسمي للرد، والا سنكون أمام خسارة القرار السيادي من يد الدولة”.

وتابع: “لا يمكننا أن نتكهن بحجم الرد على إسرائيل وهو رهن طهران، فاذا كان هدف إيران رفع المعنويات يكون الرد محدود”.

قاطيشه تعليقاً على الشكوى الموجهة لمجلس الأمن قال: “منذ الـ2006 أي تاريخ توقيع القرار الـ1701 تم خرقه، انما حادثة الضاحية أمس الأحد صعدته، والأمم المتحدة تعرف أن الدولة يجب أن تسيطر على أرضها وليس حزب فيها”.

وسأل، “هناك محاولة لمنع قيام الدولة اللبنانية لكي تبقى في موقع السيطرة، فيجب أن تسيطر الدولة على الأطراف اللبنانية وأن تسترد ماليتنا من الجمارك والمرافئ وغيرها، وكلما طالبنا بإعادتها يقولون لنا: “مش وقتها”، فمتى وقتها؟ عندما تنهار الدولة؟”.

وقال قاطيشه: “تغير الظروف يتوجب عليك التفكير كل يوم بالاستراتيجية الدفاعية، ولعدم التهرب من إقرارها”.

وعن علاقة “القوات” – “المستقبل”، قال قاطيشه: “ما من قطيعة مع “المستقبل”، ورئيس الحكومة سعد الحريري لم ينفذ ما وعد به، وهناك بعض التراكمات بيننا، ولكننا متفقون معهم على الاستراتيجية”.

وعن علاقة “القوات” – التيار الوطني الحر، قال قاطيشه: “وزير الخارجية جبران باسيل لا يقوم بعمل سياسي بل يعمل على مبدأ المحاصصة محولاً الدولة الى دكانة”. وانتقد قاطيشه علاقة باسيل مع أغلبية الأطراف اللبنانيّة.

المصدر موقع القوات اللبنانية