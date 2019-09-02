قاطيشه: ردّ حزب الله “حفاظاً على ماء الوجه”

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشه أن ما حصل على الحدود الجنوبية أمس الأحد، “كان متوقعاً وهو ردّ مدروس وموزون وتحت السيطرة”.

ولفت في حديث لـ”العربية”، إلى أن “قرار توسيع دائرة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله يعود إلى إيران، ويبدو أنها لا تريد التصعيد حالياً بدليل أن ردّ حزب الله كان مدروساً لا بل أنه كان “حفاظاً على ماء الوجه”.

وقال “للأسف قرار الحرب والسلم بيد حزب الله، خصوصاً أن خطابات المسؤولين في الدولة، لاسيما من جانب حليفه “التيار الوطني الحر” المُمسك بالسلطة الآن تُشجّعه على التفرّد به”.

واعتبر قاطيشه “أن المشكلة الأساسية أن حزب الله يتفرّد بالقرار الاستراتيجي في البلد ولا يعترف بوجود الدولة، والمسؤولون عن هذه الدولة لا يسألونه عن شيء ولا حتى يستدعون أحد مسؤوليه لمناقشة التطورات”.

أضاف “رئيس الجمهورية وعدنا ببحث الاستراتيجية الدفاعية وحتى اليوم لم يلتزم بذلك بحجّة أن الظروف تبدّلت”، كل دول العالم سواء كان لديها أعداء أو لا أقرّت استراتيجية دفاعية فلماذا نحن لا”؟.

وأسف لأن رئيس الجمهورية “مُستسلم” لحزب الله.

المصدر العربية