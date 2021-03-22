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قاطيشه: يريدون العودة إلى حكومة حسان دياب

منذ 6 ساعات
وهبي قاطيشه

وهبي قاطيشه

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أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشه لـ”النهار”، تعقيباً على نتيجة اجتماع بعبدا، إلى أنّ “مشهد اليوم أكّد أنّهم لا يريدون الرئيس المكلف سعد الحريري ولا يريدون حكومة بل يريدون العودة إلى حكومة حسان دياب والعودة إلى الفقر بانتظار أن تفاوض إيران عن لبنان، وإلا هل من عقلٍ يفسّر ما حصل؟”.

ولفت قاطيشه إلى أنّه “ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع رئيس الحكومة. وقد ظهر من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه لا يريد الحريري ولا يريد حكومة بل يريدها تكنوسياسية”. ورأى أن “المشهد القائم يؤكد انعدام روح المسؤولية والضمير”.

    المصدر :
  • النهار

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