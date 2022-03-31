قاموا بـ80 عمليّة سرقة طالت أسلاكًا كهربائيّة... إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 17-3-2022، احيل إلى مفرزة جونية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة من مخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي، الموقوفَين:

– ا. ع. (مواليد عام 2001، سوري)

– م. ف. (مواليد عام 2005، سوري)

بجرم سرقة كابل كهربائي.

بالتوسع بالتحقيق معهما من قبل المفرزة المذكورة، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ حوالى /80/ عملية سرقة طالت أسلاكًا كهربائية عن الشبكة العامة، ومحطات تحويل كهربائية، وقيامهما بسرقات أخرى ضمن منطقتي جونية، والبترون، بالاشتراك مع آخرين.

وأضافا أنّهما كانا يقومان ببيع المسروقات في بؤرة خردة في بلدة الصفرا عائدة للمدعو: – د. ع. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسيّة)

على الأثر، قامت دورية من مفرزة جونية القضائيّة بإلقاء القبض عليه.

أودع الموقوفون المرجع المختص، كما تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق المتورّطين الآخرين بناء على إشارة القضاء.