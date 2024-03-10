قانون الإيجارات الجديد بين البزري ووفد من التجار

استقبل النائب عبد الرحمن البزري بدارته في صيدا، وفداً من ممثلي تجار الاشرفية، بربور، برج حمود، الحمرا، الرّميل، مار الياس وصيدا والنبطية بزيارة، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن قانون الايجارات الجديد.

واستهلّ اللقاء النائب البزري موضحاً “ظروف إصدار قانون الايجار الجديد للأماكن غير السكنية”، وشارحاً رأيه الخاص وملاحظاته و”ضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الجميع ويساهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن”.

ثم استمع الى مداخلات أعضاء الوفد الذين شكروا حسن الاستقبال ورحبوا بوجهة نظره لكن عبروا عن استيائهم من “استبعاد شريحة من ممثلي التجار والصناعيين وأصحاب المهن الحرة والحرفيين عن الاجتماعات والمشاورات”، آسفين “لما يسوق من بعض المسؤولين في وسائل إعلامية عن حصر مطالب المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية ببعض النقاط وعن قرب التوصل الى اتفاق”.

وناشد الوفد النائب البزري بأن “يتم إعادة النظر في القانون المذكور والعي إلى تعديله بما يراعي التوازن ويحقق العدالة والانصاف بين اللبنانيين تجاراً ومالكين”.