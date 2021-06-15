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قانون تسوية الأوضاع المالية والضريبية على طاولة اللجان المشتركة

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 4:36 مساءً
مجلس النواب

مجلس النواب

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الاولى من بعد ظهر اليوم برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب: حكمت ديب، قاسم هاشم، وعلي فياض. كما حضر الجلسة بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية ونائبه فارس ابي خليل، وذلك لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تسوية الاوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار (تشرين الاول 2019 كانون الاول 2020)

وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.

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