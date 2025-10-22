الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
قانون تصويت المغتربين.. عودة النقاش إلى بعبدا

منذ ساعة واحدة
الانتخابات النيابية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، حيث عرضوا معه أهمية تصحيح الخلل القائم في آلية انتخاب اللبنانيين المنتشرين حول العالم.

وطلب النواب من الرئيس عون أن يدعو الحكومة إلى إعداد مشروع قانون معجّل يُحال بمرسوم إلى مجلس النواب، بما يضمن مشاركة اللبنانيين في الاغتراب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تُعتبر أساسية في إعادة الحق إلى المنتشرين للمشاركة في تقرير مصير وطنهم، مؤكدين أنها تعكس مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين كانوا أم مغتربين، وتُكرّس حقهم في المساهمة في صنع القرار الوطني.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

