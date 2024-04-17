الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاووق: الرد الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة

منذ 26 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أحيا “حزب الله” وعائلة الشهيد الحاج جهاد علي أبو مهدي (فداء)، ذكرى مرور 3 أيام على استشهاده، في “مجمع الإمام الكاظم” في الضاحية الجنوبية.
وتخلل المناسبة كلمة لعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، الذي اعتبر أن “الرد الإيراني على استهداف القنصلية في سوريا كان غير مسبوق في تاريخ المواجهة مع العدو الصهيوني وفيه جرأة وقوة”. وأشار الى أن “الرد الإيراني أدخل الرعب إلى كل بيت في إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات، وأثلج قلب الشعب الفلسطيني وأحرار وشرفاء العالم من جهة، وأدخل المرارة على قلوب الحاقدين والحاسدين والمتخاذلين من جهة أخرى”.

وأضاف: “من الطبيعي أن ينزعج المروجون للانهزام والخذلان من شجاعة وشموخ وجرأة الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن مشهد الصواريخ فوق الكنيست الإسرائيلي مليء بالعنفوان والكرامة”.

وأكد أن “الرد الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة وكسر المعادلات السابقة وثبت معادلات الرد، وأن ما بعد الرد ليس كما قبله”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
    ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب ناقشت "الخيارات النقدية لمصرف لبنان"
    اجتماع لبلديات الجرد الأعلى - بحمدون والجوار: نطالب الدولة بجميع أجهزتها ضبط الحدود

    الأكثر قراءة

    الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
    فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!
    فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
    غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
    أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق