قاووق: الرد الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة

أحيا “حزب الله” وعائلة الشهيد الحاج جهاد علي أبو مهدي (فداء)، ذكرى مرور 3 أيام على استشهاده، في “مجمع الإمام الكاظم” في الضاحية الجنوبية.

وتخلل المناسبة كلمة لعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، الذي اعتبر أن “الرد الإيراني على استهداف القنصلية في سوريا كان غير مسبوق في تاريخ المواجهة مع العدو الصهيوني وفيه جرأة وقوة”. وأشار الى أن “الرد الإيراني أدخل الرعب إلى كل بيت في إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات، وأثلج قلب الشعب الفلسطيني وأحرار وشرفاء العالم من جهة، وأدخل المرارة على قلوب الحاقدين والحاسدين والمتخاذلين من جهة أخرى”.

وأضاف: “من الطبيعي أن ينزعج المروجون للانهزام والخذلان من شجاعة وشموخ وجرأة الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن مشهد الصواريخ فوق الكنيست الإسرائيلي مليء بالعنفوان والكرامة”.

وأكد أن “الرد الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة وكسر المعادلات السابقة وثبت معادلات الرد، وأن ما بعد الرد ليس كما قبله”.