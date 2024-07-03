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قاووق: العدو اليوم في أسوأ أيامه وفي مأزق تاريخي ووجودي

منذ 11 دقيقة
الشيخ نبيل قاووق

الشيخ نبيل قاووق

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اعتبر عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “قرار المستوى السياسي الإسرائيلي بانتقال جيشه إلى المرحلة الثالثة، ووقف العمليات العسكرية الواسعة تجنباً للحرب مع لبنان، هو أوضح اعتراف إسرائيلي بنجاح حزب الله في مساندة غزة، وهذا توثيق رسمي تاريخي لنجاح جبهات المقاومة في إخضاع القرار العسكري الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “العدو اليوم في أسوأ أيامه وفي مأزق تاريخي ووجودي، وجبهات المقاومة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن، تقترب من تحقيق انتصارات تاريخية استراتيجية، وعبّر قاووق عن أن المقاومة في لبنان هي عنوان يتألق مروءةً وشهامةً ونخوةً وانتصارات على امتداد الأمّة”.

ورأى الشيخ قاووق أنه “كلما اقتربنا من مشهد الإنتصار، علا صراخ الخائبين والحاقدين والحاسدين، وهذا لا يقدّم ولا يؤخّر في الميدان شيئاً”.

وأكّد أن “المقاومة وبشكل واضح وحاسم استعدّت لكل الإحتمالات برّاً وبحراً وجوّاً وعلى مستويات الدفاع والهجوم، حتى إذا حصلت الحرب، تكون فرصة لها لتصنع لإسرائيل النكبة الكبرى”، معتبراً أن “كثرة التهديدات الإسرائيلية لا تعبّر عن القوة، وإنما عن الوجع والإحباط في مواجهة المقاومة”.

وختم قائلا:” العدو دخل مرحلة التراجع في التصريحات وفي الميدان، وبدأ يتحدث عن عجزه عن إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم إلاّ بحل سياسي، ولا حل سياسيا إلاّ بإيقاف الحرب على غزة”.

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