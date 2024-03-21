قاووق: كثرة التهديدات لا تُعّبر عن قوة بل عن ضعف

اعتبر عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق في كلمة ألقاها في ذكرى مرور أسبوع على رحيل العلامة السيد علي الحكيم نجل المرحوم السيد هاشم الحكيم، “أن إسرائيل في محنة كبرى فهي مهزومة ومأزومة”، مشيراً الى أن “كثرة التهديدات لا تُعّبر عن قوة بل عن ضعف”.

وأضاف: “ان العدو الإسرائيلي يُهدّد لبنان وهو مرتعد لأنه يخشى قوة ومفاجآت المقاومة، وكل اعتداء سيقابل بالرد، ولا يمكن أن يمر أيّ اعتداء على أهلنا وبلدنا دون حساب وعقاب”، مشيراً أنّ “التصعيد يتبعه تصعيد والتوسعة تتبعها توسعة”.

وتحدث عن المفاوضات، قائلا: “إن عين المقاومة على ميادين المواجهات لا ساحات المفاوضات”.

وتطرق في كلمته إلى جبهات المساندة في اليمن والعراق، معتبراً أنها: “قد سلبت أمن العدو من كريات شمونة إلى البحر الأحمر وما بعد بعد البحر الأحمر”.

وختم: “المقاومة في لبنان نجحت في أعقاب عملية طوفان الأقصى في تعزيز قدراتها العسكرية كماً ونوعاً وهي اليوم أقوى مما كانت عليه”.