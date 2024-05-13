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قاووق يؤكد نجاح استراتيجية حزب الله

منذ 37 دقيقة
نبيل قاووق

نبيل قاووق

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في إطار الاحتفال التكريمي في صير الغربية، أكد نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في “حزب الله”، أن تصاعد الضغوط يعد دليلاً على نجاح استراتيجية المقاومة.

وأشار إلى أن عدم عودة المستوطنين الصهاينة إلى الشمال مرتبط بوقف العدوان على غزة.

وشدد على أن “رد المقاومة القويّ والسّريع على إستهداف المدنيين أحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة”، مشيرا الى أن “إسرائيل لا تُقيم وزناً ولا تحسب حساباً لإجتماعات القمة العربية لكنها تحسب ألف حساب للمقاومة”.

وقال: “العدوّ الإسرائيلي اعترف أنّ صواريخ القبة الحديدية وطائرة f16 فشلت في اعتراض مسيرة المقاومة في لبنان وأصابت أهدافها”.

وأكد أنّ “مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تصل إلى حيث يجب أن تصل في شمال فلسطين المحتلة، إلى عكا وما بعد عكا، إلى حيفا وما بعد حيفا، وقد أثبتت المقاومة أنها في مستوى التحدي ونجحت في أن تكسر المعادلات والقواعد الإسرائيلية أمام العالم وبالصوت والصورة”.

ولفت إلى أن “العدو الإسرائيلي العاجز في الميدان وفي كسر المعادلات، اصطدم بمعادلة الردّ القوي من المقاومة بأنّ التصعيد بالتصعيد والتدمير بالتدمير والتوسعة بالتوسعة والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم”.

ورأى أن “أميركا وإسرائيل متفقتان على الأهداف العدوانية ومختلفتان على الأسلوب، معتبرا أن “العدوان الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود وأُصيب بفشل إستراتيجي والدليل عودة المواجهة في غزة إلى المربع الجغرافي الأول”.

وختم: “كل المؤسسات الدولية سقطت أمام اختبار حرب الإبادة في غزة”.

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