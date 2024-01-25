قاووق يُحذّر حكومة نتنياهو: صواريخ "حزب الله" تستطيع أن تطال كلّ مكان

شدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق على أن “الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في لبنان ليست دليل قوة، وهي رهانات خاسرة وفارغة، لأنها لن تغيّر في واقع المعادلات في الميدان، ولن تنال من إرادة وعزم وقرارات المقاومة، وإنما تؤجج فينا روح المقاومة لنكمل المعركة في الميدان”.

وقال قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” للشهيد علي محمد حدرج في بلدة البازورية الجنوبية: “كلما عجز العدو في الميدان، يقصف المنازل والسيارات والمناطق السكنية، ولكن المقاومة بالأمس وجّهت رسالة قاسية وواضحة للعدو الإسرائيلي باستهداف قاعدة ميرون مجددًا، وعلى العدو أن يفهم معنى هذه الرسالة، والمقاومة تعتبر استهداف المدنيين خطًا أحمر، وسترد على أي اعتداء، وكلما رفع العدو وتيرة اعتداءاته على المدنيين، سترفع المقاومة وتيرة الرد”.

قاووق توجّه إلى حكومة العدو بالقول: “عندما تفكّرون بخطة حرب واسعة على لبنان، عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في لبنان، تستطيع أن تطال كل مكان على امتداد الكيان، ولا يوجد مستوطنة ولا مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية إلاّ وتطالها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان”.