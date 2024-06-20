قبرص: التصريحات التي أدلى بها نصرالله لا تتوافق مع الواقع

أكدت قبرص اليوم الخميس، أنها “لن تسمح لأي دولة باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية، وأنها ليست متورطة في أي صراعات”.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لإذاعة قبرص العامة أوردتها “سكاي نيوز عربية”: “إن تصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غير سارة، وإن نيقوسيا ستتخذ الإجراء المناسب من خلال القنوات الديبلوماسية”.

ونقلت صحيفة “قبرص ميل” الناطقة بالإنكليزية تصريحات المتحدث، الذي أضاف: “قبرص ليست متورطة ولن تتورط في أي حرب أو صراعات، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الله لا تتوافق مع الواقع”.

كما كرر ما قاله الرئيس نيكوس خريستودوليديس الأربعاء، إذ قال: “إن قبرص جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة”، وأصر على أن الجزيرة “ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة”، مضيفا أيضا أن علاقاتها مع لبنان “ممتازة”.

وأضاف المتحدث أن “الحكومة لن تسمح لأي دولة بتنفيذ عمليات عسكرية على الجزيرة”، لكنه أشار إلى “خصوصية” وجود القواعد البريطانية في قبرص، التي قال إنها “تتمتع بوضع مختلف”.

من جانبه، قال وزير العدل القبرصي ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات التي تتخذها وزارته بشأن مسائل مثل الإرهاب “يتم تقييمها وتحديثها يوميا”.

وقال: “من الواضح والمفهوم أن التصريحات التي أدلى بها نصر الله يتم تقييمها أيضا ويتم تحديث الإجراءات المتخذة يوميا، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا”.

من جانبه، حذر الفريق المتقاعد يوانيس بالتزوتس من أن قبرص يجب أن “تشعر بالقلق دائما وتتخذ التدابير المناسبة”، نظرا لحقيقة أن حزب الله لديه “أنظمة عسكرية وتسليحية قوية، مما يعني أنه من الناحية النظرية يمكنه ضرب قبرص”.

وقال: “أعتبر هذا التهديد بمثابة تحذير، كل هذا بدأ من التطورات في غزة والقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، بأنه بعد الانتهاء من حماس، ستتجه إلى حزب الله”.