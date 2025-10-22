قبلان: المطلوب قانون انتخابي وطني عابر للطوائف يضمن وحدة لبنان

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ التمثيل النيابي يشكّل أساس السلطة وركيزة الخيارات الوطنية، مشدداً على ضرورة حماية التوازن الوطني عبر قوانين انتخابية فوق طائفية تصون وحدة البلد وتمنع تحوّل الانتخابات إلى ساحة تصفية سياسية.

وأشار قبلان في بيان إلى أنّ لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تحت ضغط دولي وإقليمي متزايد، داعياً إلى آلية انتخابية تضمن العدالة التمثيلية وتبتعد عن التأثيرات الخارجية. وقال إنّ “التمثيل النيابي يجب أن يكون وظيفة وطنية لا تجارية أو طائفية”، معتبراً أنّ العقدة الطائفية وفوارق الدوائر الانتخابية تهدد مبدأ المساواة بين الناخبين، خصوصاً في ما يتعلق بمقاعد المغتربين الافتراضية.

ورأى أنّ الحل يكمن في مجلس نيابي يعكس روح العائلة اللبنانية ويعبّر عن وجع الناس لا عن “صفقات سياسية أو حسابات عددية”، مؤكداً أنّ “أي تمثيل بلا روابط وطنية سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وتمزيق أعمدة الدولة”.

وختم المفتي قبلان بالتشديد على ضرورة لبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الاستقطاب الخارجي، لأنّ مصير لبنان، كما قال، “يتوقف على عدالة القانون الانتخابي وحقيقته التمثيلية، لا على لعبة الثأر أو توزيع الغنائم”.