قبلان: لبنان في قلب العاصفة.. والوحدة أهم ما بهذه اللحظة المصيرية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ “المطلوب حماية لبنان سياسيًا والتسوية الرئاسية ضرورة عليا والإسراع بها ضرورة سيادية للبنان، والانتظار أو الاستهتار السياسي لهو أمر قاتل، وانتظار ما يجري في غزة لن يفيد المنتظرين”.

المفتي قبلان توجه خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، للبنانيين قائلًا: “الوحدة الوطنية أهم ما بهذه اللحظة المصيرية، وأهم منها الوحدة السياسية، لأن ما يجري الآن بحجم وجود المنطقة كلها، ولبنان في قلب العاصفة، ولا ينفع حيادكم، والمطلوب تأمين وحدة وطنية عابرة للطوائف، وحذارِ من النعرات الطائفية ونزعة تصفية الحسابات لأن ما يجري الآن في طريقه للنهاية ويبقى لبنان”.