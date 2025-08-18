قبل دخوله سوريا.. قوى الأمن توقف شخصاً قام بسرقة 13560 دولاراً أميركياً!

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ اليوم الإثنين، أنّه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول حصول عملية سرقة بتاريخ 11-8-2025 في محلّة سوق الخضار – طرابلس، حيث أقدم شاب من الجنسية السوريّة على سرقة مبلغ مالي من محلٍ يعمل فيه، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضاف البلاغ، “على الفور باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّته الكاملة، ويُدعى: ص. ص. (مواليد 2010، سوري)”.

وتابع، “من خلال المتابعة الدقيقة، تبيّن أنّه يستعد للمغادرة إلى سوريا، فصدرت الأوامر لتحديد مكانه ونصب كمائن على الطرق المحتمل أن يسلكها أثناء فراره”.

وأشار البلاغ إلى أنّه “في اليوم نفسه، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه خلال أقلّ من أربع ساعات على حصول السرقة، بعد نصب كمين محكم له في بلدة الحيصة – عكّار، وضبط كامل المبلغ المسروق (13,560 دولارًا أميركيًا)”.

وختم: “أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.