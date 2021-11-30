قبل وصول العاصفة.. توجيهات مشدّدة لوزير الداخلية

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي:

بناءً على النشرة الجوية الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني والتي تشير الى تشكل منخفض جوي مترافق مع رياح تصل ذروة سرعتها الى ٩٣ كلم في الساعة، ابتداء من الليلة في ٣٠-١١-٢٠٢١ ولغاية الساعة ٢٠:٠٠ من مساء يوم الأربعاء ١-١٢-٢٠٢١، مما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة، يطلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من المواطنين كافة ضرورة تجنّب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر وتأن خصوصا على الطرقات العامة، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسبا لاقتلاعها.

كذلك، يشدد مولوي على ضرورة تثبيت الأشياء غير المثبّتة لمنعها من التّطاير وتوضيب كل ما يمكن ان تحمله معها الرياح، والتأكد من متانة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على أسطح الأبنية لما قد تشكله من ضرر في حال سقوطها.

وأوعز مولوي الى المحافظين والقائمقامين وعبرهم الى البلديات للتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء الرياح واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الأبنية والدوائر الحكومية والأملاك العامة والخاصة على حد سواء.