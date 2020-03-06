قبل 24 ساعة من قرار “اليوروبوند”… الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً

قبيل 24 ساعة على القرار المنتظر للحكومة حول سندات “اليوروبوند” سجل سعر صرف الدولار اليوم لدى الصرّافين بين 2620 و2670 ليرة للدولار.

يشار الى ان سعر الصرف الرسمي للدولار لا يزال 1515.

ويشار إلى انه ومع بدء شهر آذار، ارتفعت وتيرة تبدّل سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة​، وارتفع الى حدود الـ2500، مع العلم أن في الأشهر السابقة كان السعر ينخفض بداية الشهر لأسباب لها علاقة بالعرض والطلب في السوق، الامر الذي لم يحصل في آذار، بل اتجه السعر صعودا ولا يزال،

ويأتي هذا الارتفاع غداة قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.

وكان ابراهيم قد وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.