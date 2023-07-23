قبيسي: بالحوار فقط نصل إلى وحدة الموقف وإصلاح الدولة

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي “أننا نتمسك كثنائي وطني بلغة الحوار وصولًا إلى تحقيق إنجاز على مستوى إصلاح الدولة وإعادة إحياء المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خطة اقتصادية تخرج لبنان من أزمته”.

وأضاف قبيسي في مجلس عاشورائي أقيم في بلدة الدوير الجنوبية، أنّ “هذا الأمر يسير إذا خلصت النوايا وإذا سعى أولي الأمر إلى حوار وتفاهم لبناني لبناني يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم، لأنّ أصول العمل السياسي إذا تعرض الوطن لخطر على المعارضة والموالاة، الاتفاق على مواجهة هذا الخطر مدافعين عن الوطن، فتكون السيادة محمية ومصانة بالحوار والتفاهمات لا بالاختلافات، وتكون الحدود مصانة بتفاهم اللبنانين جميعًا بوحدة موقف تعبر عن قضية واحدة، فلا يمكن أن يستمر هذا الوطن وشعبه منقسم ولكل منهم قضية لا تنتمي أحدها إلى الأخرى، فبالحوار فقط نصل إلى وحدة موقف ونحمي وطننا ونحافظ على شعبنا ونصون كرامته”.