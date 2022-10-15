قبيسي: بعض الساسة يبحثون عن مواقعهم ومراكزهم والشعب يعاني

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب “هاني قبيسي” أنّ “بعض الساسة في البلاد يبحثون عن مواقعهم ومراكزهم والشعب يعاني في الكهرباء والمياه ولا احد يكترث، بل يمعنون في الاختلاف بحثًا عن منصب او عن وزارة او إدارة عامة”.

وأشار الى “أن معاناة الناس من حصار وضائقة اقتصادية تستدعي اجتماعًا عاما لإيجاد حل سريع لكل مشاكلنا، وابرزها انجاز الاستحقاقات على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة”، معتبرًا أنّ “الأهم اليوم هو انتخاب رئيس، لأن من يبحث عن تشكيل حكومة سريعة يبحث عن ادارة الازمة ولا يبحث عن حل لها، فالحل بإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة قوية تحمي حدود لبنان وتحفظ الانجازات”.

في سياق آخر، رأى أنّ “كثيرين ينسبون لأنفسهم انجازات الثروة النفطية، والتفاهم على الحدود البحرية ومن سعي لإستخراجها، وهذا الامر عمل عليه الرئيس نبيه بري منذ أكثر من 10 سنوات عندما لم يكن هناك لا حكومة ولا رئيس للبلاد، ولم يكن أحد يهتم بهذا الموضوع بل أكثر كانوا يشككون بوجود النفط والغاز”، ذاكرًا أنّ “مسألة الحدود البحرية هي كمزارع شبعا صعبة المنال، وما مارسه المؤمنون بالمقاومة أنتج رضوخًا صهيونيا ونصرًا للبنان وتحقق ما تحقق خلال الاسبوع الفائت”.

هذا واعتبر أنّ لا أحد يجب أن يدّعي النصر، وهو لم يقاوم ولا يجب على احد أن يدعي انه صاحب الانجاز، وكان بعيدًا كل البعد عن المشهد السياسي، وما قام به الرئيس نبيه بري وضع الاسس الحقيقية للتفاهم”.