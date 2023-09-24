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قبيسي: لا يمكن لخماسية أن تنتخب لنا رئيسًا

منذ 12 دقيقة
هاني قبيسي

هاني قبيسي

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اعتبر النائب هاني قبيسي أنّ “الاستحقاقات تبقى بعيدة المنال لأن البعض يبحث عن نصر لنفسه ولا يبحث عن نصر للبنان، وهذا ما يميزنا عن بعض الساسة. بحثنا ولا زلنا نبحث عن نصر لوطننا وهم يبحثون عن نصر لأحزابهم، فيرفضون لغة الحوار والعيش المشترك ويتغنون بعلاقات عربية ودولية وينتظرون قرارات خارجية”.

وأردف قبيسي خلال حفل تكريم الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية الأكاديمية والمهنية وحملة الإجازات والدراسات العليا: “من هنا نقول لا يمكن لخماسية أن تنتخب لنا رئيسًا للجمهورية، فمن يجب أن ينتخب رئيس هم الكتل النيابية اللبنانية والأمر بحاجة إلى قليل من التواضع، فنجلس على طاولة الحوار ونتفاهم كلبنانيين على مصلحة بلدنا وعلى اسم لرئيس يوحد جميع اللبنانيين. رئيس يحافظ على سيادة الوطن، من هنا سعى الرئيس بري للحوار”.

وختم: “للأسف البعض يرفض الحوار ويتماهى أحدهم فيقف سياسي على منبر ويقول أنا أرفض الحوار مع لبناني آخر، متمترسًا خلف عناده وطائفيته، يرفض الحوار مع شركائه في الوطن ولعله يحاور الكثير من الدول وينتظر القرارات الخارجية، بل لعله ينتظر الأموال من هذه الدول. رفض الحوار هو تكريس للانقسام وللطائفية”.

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