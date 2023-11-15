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قبيسي: وحشية تدمّر كل ما هو إنساني.. والعالم المتحضّر يتفرج

منذ ساعتين
هاني قبيسي

هاني قبيسي

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علّق النائب هاني قبيسي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، في قطاع غزة.

وقال قبيسي عبر منصة “إكس”: “وانتصر الجيش الصهيوني على مستشفى الشفاء الطبي الذي تبين أنه مدني بالكامل، لا وجود لمقاتلين ولا رهائن، وحشية تدمر كل ما هو إنساني والعالم المتحضر يتفرج على موت الأطفال في غزة”.

قبيسي أضاف: “مسكينة الأمة العربية والإسلامية لا تستطيع حماية مستشفى في غزة”.

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