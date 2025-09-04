قبيل جلسة الجمعة.. عون يواصل مساعيه لمنع التوتر!

أكدت مصادر مطّلعة أن الاتصالات السياسية قائمة على خط بعبدا – عين التينة، حيث يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون ترتيب مسار جلسة مجلس الوزراء غداً، لمنع توسيع مساحات التوتر الداخلي، وتجنيب البلد أي خضّات، بعد تلويح “حزب الله” بتحركات احتجاجية في الشارع، الامر الذي يُمكن ان يولّد تحركات في شارع آخر.

ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية يريد ضمان استقرار لبنان، ومنع توسّع الحرب الاسرائيلية، والتفرّغ لاعادة الإعمار. لذلك، سيكون تنفيذ خطة حصرية السلاح بعد تقديم الجيش تقريره، مرهوناً بالموافقة الاسرائيلية والسورية والاميركية على الاتفاقية، التي نصّت على وقف النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الخطة العسكرية التي سيعرضها قائد الجيش غداً، تتحدّث عن مراحل، ولا تتضمن تحديد توقيت زمني بشأن الخطوات التنفيذية. وهي مسألة يُفترض عدم الاعتراض عليها، من اي فريق لبناني، طالما ان الهدف هو حماية لبنان واستقراره، وتحقيق الهدف بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل.