قبيل يوم من الانتخابات… كم بلغ دولار السوق السوداء؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، متخطياً الـ 27 ألف ليرة قبيل يوم من الانتخابات.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 27250 ليرة مبيع و27200 ليرة شراء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

وأضاف سلام أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى “تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل… اللاجئين الموجودين في لبنان”.

ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.