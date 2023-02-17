قتلها ورماها في النهر.. "المعلومات" تكشف عن تفاصيل جريمة مروّعة!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 25/1/2023، غادرت المدعوة: ف. ج. (من مواليد عام 1970، سورية) الجنسية مكان عملها في منطقة صور إلى جهة مجهولة، وفقد الاتصال بها ولم يعد أحد يعرف عنها شيئًا.

وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصيرها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هوية أحد الأشخاص المشتبه بتورطه في اختفاء المذكورة، ويدعى ر. خ. (مواليد عام 1992، سوري).

وبتاريخ 9/2/2023، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في منطقة صور – محلة الزراعة حيث عملت على توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه على معرفة بالمدعوة (ف. ج.) منذ حوالي الشهرين، وبتاريخ 25/1/2023 توجّه برفقتها إلى محلة نهر القاسمية، وجلسا هناك على ضفة النهر، وأثناء ذلك حصل خلاف بينهما حيث عمدت الضحية على شتم والديه بطريقة مستفزّة، فغضب جدًا وضربها بواسطة عصا خشبية على رقبتها مما أدى إلى فقدانها الوعي، بعدها دحرجها إلى مياه النهر وغادر المحلة.

وتم تكليف فرق من الدفاع المدني والإنقاذ البحري بالبحث عن جثتها، من المكان الذي أشار إليه الموقوف لغاية الشاطئ، وعمليات البحث لا تزال جارية.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.