قتله قرب المسجد وقبل صلاة الجمعة.. والسبب صادم!

حصل إشكال امام مسجد بلدة البياض في قضاء صور بين رجل دين معمم من آل بزون من بلدة دير عامص وشخص اخر من آل فقيه اقدم، خلاله رجل الدين على اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الشخص من آل فقيه الذي فارق الحياة فور وصوله الى المستشفى، وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.

وحسب المعلومات أن الاشكال وقع وقت الصلاة بسبب ركن المواطن سيارته امام المسجد.

وفي وقت لاحق، تمكنت عناصر من فرع المعلومات وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القاء القبض على المدعو شكيب بزون وهو إمام مسجد، في منطقة الاولي وذلك بعد فراره من منطقة البياضة قضاء صور بعدما أطلق النار من كلاشينكوف ضبط في سيارته على المدعو عبد الرضا فقيه فأرداه قتيلا بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة وذلك بعدما تلاسن معه على خلفية ركن السيارة. حيث تم توقيفه وأودع القضاء المختص لإجراء المقتضى .